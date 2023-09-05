الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"غني معانا".. حفل تفاعلي لفرقة التخت العربي بمسرح الجمهورية

حفل تفاعلي لفرقة
حفل تفاعلي لفرقة التخت العربي

تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلا تفاعليا تحت عنوان "غنى معانا"،  يقام فى الثامنة والنصف مساء السبت 9 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

 وتقدم الفرقة خلال 40 عملا من أشهر مؤلفات الطرب يؤديها الجمهور مع مطربى الفرقة منها "جانا الهوا، سواح، اول مره تحب ياقلبي، الهوا هوايا، احلف بسماها، سيرة الحب، الف ليلة وليلة، دارت الايام، انا في انتظارك، الهوا غلاب، كل ده كان ليه، ست الحبايب، ثلاث سلامات، جميل واسمر، ساكن في حى السيدة، ما بيسألش عليا، بين شطين وميه، بهيه، ياحبيبتي يامصر، لولا الملامة، على رمش عيونها، يا أغلى اسم في الوجود".

 أبرز المعلومات عن فرقة التخت العربي

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010.

سبب تسمية فرقة التخت بهذا الإسم

تعود لكون جميع آلات التخت آلات موسيقية شرقية، إذ يتكون التخت من (القانون- العود- البُزق- النّاي- الدف)، تعود لكون جميع آلات التخت آلات موسيقية شرقية، إذ يتكون التخت من (القانون- العود- البُزق- النّاي- الدف)، ثم تطورت هذه المجموعة الموسيقية على يد الموسيقي السوري أنطوان الشوا عندما ضمّ إليها آلة الكمان عام 1865م،  تطورت هذه المجموعة الموسيقية على يد الموسيقي السوري أنطوان الشوا عندما ضمّ إليها آلة الكمان عام 1865م.

التخت الشرقي آلات التخت الشرقي جمهور يغني غناء

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