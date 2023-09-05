"هيكونوا طاقة عمل".. السيسى يقترح تنظيم هجرة شرعية لدول تعانى نقصًا فى المواليد

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم هجرة شرعية إلى الدول التي تعاني نقصا في المواليد من أجل إضافة طاقة عمل تحقق عوائد للاقتصاد.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، أن دولة صربيا تعاني من نقص مواليد الهجرة المشروعة، قائلاً: "الحل مش هنودي الناس تقعد في صربيا هيكونوا طاقة عمل لتوفير موارد مالية تعود على النظام الصحي وستكون فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة".

السيسي: مصر قادرة على تجاوز كل التحديات التي تواجهها

وأضاف الرئيس السيسي: "أرحب بالضيوف وأطالب القائمين على المؤتمر بعمل جولة لهم، لكي تكون فرصة يتعرفوا على مصر بشكل أكبر.. من خلال زيارات.. ومش يكون كله شغل بس.. برحب بيكم وشكرا جزيلا".