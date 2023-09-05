الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"دون اتفاق".. تفاصيل جلسة رموز الزمالك فى منزل أيمن يونس قبل الانتخابات

أيمن يونس
أيمن يونس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف نجوم الكرة السابقين من خوض الانتخابات المقبلة بعد الجلسة التي جمعت رموز الكرة السابقين في منزل أيمن يونس خلال الساعات الماضية، والتي شهدت وجود العديد من النجوم السابقين.

جلسة الرموز

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن الجلسة لم تشهد الاتفاق على أي شيء بين رموز الكرة أو الاتفاق على مرشح بعينه ليكون ممثلا عن نجوم كرة القدم.

وواصل: "أيمن يونس وفاروق جعفر لديهما الرغبة في خوض انتخابات الزمالك المقبلة، ولكن لم يتم الاتفاق على تواجدهما في قائمة بعينها بالانتخابات".

وأضاف: "حسن شحاتة لن يترشح لانتخابات الزمالك وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، كما أنه لم يتم الاتفاق على دعم قائمة بعينها بشأن نجوم الكرة السابقين والأمر متروك لكل شخص بدعم ما يراه مناسب له".

اليوم الأول للترشح بانتخابات نادى الزمالك

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الأول بتقدم أربعة مرشحين.

وتقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي  ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن. 

وفتح في العاشرة صباح أمس الإثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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