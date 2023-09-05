الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه الإسكندرية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط سلامة المأمونية

مياه الإسكندرية
مياه الإسكندرية

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية المياه، وذلك فى إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول مياه الشرب ضمن الاستراتيجية الخاصة التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على البيئة و الصحة العامة.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، علي حرص الشركة على المشاركة في ورش العمل التنظيمية، تعزيزاً لاستراتيجية التنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية المياه، ودفعة قوية لمنظومة جودة المياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من التشغيل الأمثل لمحطات المياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، وممثلي الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وفرق عمل وزارة الصحة، والإدارات المعنية بالمياه بالمحافظة، والأحياء، وجهاز شئون البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى، وفرق العمل الداخلية المختلفة من كافة القطاعات المعنية.

جودة المياه

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، حرص الشركة القابضة على الارتقاء بمستوى جودة المياه بجميع المصادر المغذية للمحطات بالشركات التابعة وضرورة تفعيل الإجراءات التصحيحية الخاصة بنظم الإمداد وتأثيرها كعنصر مباشر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والبحوث بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف الحالى لجميع نظم إمداد محطات الشركة من حيث الحصول على شهادات سلامة ومأمونية المياه والمستهدف السنوي للعام الحالي والمقبل والانجازات التى تمت فى الفترة الأخيرة من إعتماد وإعداد (8) خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد المياه المختلفة في فترة تقارب العام ونصف العام لتكون إجمالى كمية المياه المؤمنة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بنسبة 80% لعدد سكان يصل إلى (6) ملايين نسمة.

واستعرض السيد الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه الجزء الخاص بمصدر المياه المغذي لمحطة مياه المنشية (1) ودور قطاع المعامل المتمثل فى المعمل المركزى ومعمل محطة المنشية (1) فى عمليات المسح البيئى، بالإضافة الى دور القطاعات المختلفة بالشركة في المشاركة من خلال فريق العمل في أعمال الرفع المساحى والتطهير الدورى للمصدر، وكذلك الدور المهم للجهات الخارجية من خلال الرد على المخاطبات المختلفة الخاصة بمصدر المياه وإمدادنا بالبيانات المطلوبة لتوصيفه توصيفا كاملا، وأنه قد تم اعتماد الخطة من اللجنة العليا للمياه في 16 مايو 2023، وتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات التصحيحية بنسبة 63% وجار الانتهاء من باقي الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن.

وعلى هامش الورشة تم تسليم المهندس أحمد جابر، شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه المنشية.

مياه الشرب محمود فؤاد الإدارة العامة للجودة البيئة الصحة العامة

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