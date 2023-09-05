انتظام حركة الملاحة.. ميناء الإسكندرية يستقبل 218 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامة لـميناء الإسكندرية ، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 50 سفينة في 48 ساعة الى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 4153 حاوية مكافئة

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة .

وتم تداول 218 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة و"ترانزيت".

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي ، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره،وكذلك بضرورة متابعة الراصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء.