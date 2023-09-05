وزير الصحة: اختلال الميزان ما بين الموارد وعدد السكان بدايته منذ 1950

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن قضية السكان ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ ٦ عقود من خلال إنشاء مدارس لتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان، ثم وزارة للسكان وحاليا نطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان لعام 2023.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر العالمي للسكان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد سكان مصر عام 1900 بلغ 9 ملايين ووصل لـ19 مليونا عام 1950 بمعنى أن عدد السكان زاد 10 ملايين نسمة خلال 50 سنة، وتتميز تلك الفترة بغطاء نقدى كبير، كما بلغ قيمة الجنيه المصرى بقيمة الجنيه الدهب.

وأضاف أن مصر كانت تمتلك فى تلك الفترة ثانى شبكة سكة حديد فى العالم، كما بلغ عدد الملتحقين بالجامعات نحو 3300 شخص تستوعبهم 3 جامعات فى مصر، فى حين أن مصر أضافت خلال السنوات الأخيرة حوالى 40 جامعة جديدة لتستوعب كافة الطلاب.

وأشار إلى أن اختلال الميزان ما بين الموارد وعدد السكان جاء بداية منذ عام 1950 ومثلت أعداد السكان عبئا على موازنة الدولة المصرية منذ هذا التوقيت وبدأ العبء في التزايد بالتزامن مع عدد السكان المتزايد سنويا.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن إن المؤتمر العالمي للسكان، يشمل من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص.

يشارك فى المؤتمر كافة المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال ووسائل الإعلام.

وسجل المؤتمر العالمي للسكان الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.