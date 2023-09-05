الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: اختلال الميزان ما بين الموارد وعدد السكان بدايته منذ 1950

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

 قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن قضية السكان ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ ٦ عقود من خلال إنشاء مدارس لتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان، ثم وزارة للسكان وحاليا نطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان لعام 2023.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر العالمي للسكان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد سكان مصر عام 1900 بلغ 9 ملايين ووصل لـ19 مليونا عام 1950 بمعنى أن عدد السكان زاد 10 ملايين نسمة خلال 50 سنة، وتتميز تلك الفترة بغطاء نقدى كبير، كما بلغ قيمة الجنيه المصرى بقيمة الجنيه الدهب.

وأضاف أن مصر كانت تمتلك فى تلك الفترة ثانى شبكة سكة حديد فى العالم، كما بلغ عدد الملتحقين بالجامعات نحو 3300 شخص تستوعبهم 3 جامعات فى مصر، فى حين أن مصر أضافت خلال السنوات الأخيرة حوالى 40 جامعة جديدة لتستوعب كافة الطلاب.

وأشار إلى أن اختلال الميزان ما بين الموارد وعدد السكان جاء بداية منذ عام 1950 ومثلت أعداد السكان عبئا على موازنة الدولة المصرية منذ هذا التوقيت وبدأ العبء في التزايد بالتزامن مع عدد السكان المتزايد سنويا.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن إن المؤتمر العالمي للسكان، يشمل من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص.

يشارك فى المؤتمر كافة المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال ووسائل الإعلام.

وسجل المؤتمر العالمي للسكان الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

خالد عبد الغفار قضية السكان الصحة الاستراتيجية المؤتمر العالمي للسكان خلال مصر

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

"الرعاية الصحية": مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ستكون السبب الرئيسى للوفاة عام 2050

ثروت الخرباوى: حسن البنا أصّل فكرة «العنف المؤجل» ضد المصريين ومصطفى مشهور أحب وصف الإرهابيين وقال: «ربنا أمرنا نكون كده»

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

محمد سلماوى: الرئيس السيسى كتب رسالة لحفيدى.. وقال له: "خلى بالك من مصر"

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص