الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث إنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، كما أنها تلتهم كل عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي معيشتهم.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، لافتًا إلى أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة.
وأشار إلى أنه على العكس من ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير رأس المال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد. 

يعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان "أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، وتعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.

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وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

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