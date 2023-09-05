لبناء أسرة قوية.. تنفيد برنامج التوعية بالتربية الإيجابية في حي المنتزه أول

نفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية، تحت اشراف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل وبإشراف رئيس وحدة حماية الطفل بالحي، برنامج التوعية بالتربية الايجابية لمواكبة توجيهات القيادة السياسية وتطبيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة اليونسيف وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية.

ويهدف البرنامج إلى نشر مفاهيم صحية وتربوية صحيحة بين المواطنين لبناء أسر قوية ومجتمع متقدم، وذلك من خلال سلسلة تدريبات بديوان عام حى المنتزة أول، لفئة مستهدفة أولية تضم 25 من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.

نفذ التدريب الدكتورة عبير عبدالله السيد مسؤول الإعلام والتدريب بإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية، تحت إشراف وتنسيق الدكتورة مسؤول وحدة السكان ورئيس وحدة حماية الطفل، وإشراف إدارة المنتزة أول التعليمية.



مبادرة وطن واحد للمشاركة الفعالة للأطفال

وكان قد نظم حي المنتزه أول فعاليات مبادرة "وطن واحد" بمدرسه علي جاد الابتدائية التجريبية للمعلمين وأعضاء هيئه التدريس المعنيين بتطبيق وتعميم المبادرة على الاطفال بالمدارس والطلاب وأولياء الامور .

جاء ذلك من خلال اللجنة الفرعية لحماية الطفل، وبإشراف رئيس وحدة حماية الطفل بالحى والتعاون مع إدارة المنتزه أول التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى تنشئة طفل مصري قادر على مواجهه المتغيرات الاجتماعية، والتأكيد على المشاركة الفعالة للأطفال والمتعاملين معهم لصناعة التغيير المجتمعي وخلق بيئة مدرسية آمنة داعمة للأطفال واكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابيه ومهارات صناعة التغيير الاجتماعي التي تمكنه أن يكون مبادر ومشارك في حل مشاكل المجتمع والتصدي لممارسات العنف وغرس مبادئ القيم والتسامح وقبول الآخر والاحترام ومعرفة آليات الحماية واكتساب مفاهيم جديده كالتغيير الاجتماعي والمهارات التي تنميها.

ويتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية ودوائر الحكي والتعلم الرقمي ولقاء الأجيال الذي (يضم الاهالي والطلاب بهدف كسر الحواجز بين الطلاب وذويهم)، من خلال مجموعة من الفقرات: الممثلة لأهداف المبادرة (قرآن كريم، شعر، مسرحية عن الابتزاز الإلكتروني وآليات الحماية واثرهم على الاطفال والغناء عن (حقوق الطفل، وجمال الأخلاق ونبذ العنف).