الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 344 حالة إشغال وتحرير محاضر وإنذارات بحي المنتزه أول

حملة مكبرة بحي المنتزه
حملة مكبرة بحي المنتزه أول

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهرى، وبتواجد كل من مديرى الإدارات المعنية: (المتابعة الميدانية، اشغال الطريق، وحدة الإزالة الفورية، العلاقات العامة، الإيرادات، رخص المحلات، شئون البيئة، المراقبة العامة للنظافة )، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية: مديرية الشئون الصحية ـ تفتيش صيدلى ـ الطب البيطرى ـ الامن الصناعى ـ القوى العاملةـ الصرف الصحى - شركة المياة ـ التموين ـ الرصد البيئى بالمحافظة.

جابت الحملة شوارع: شارع احمد حمدى من شارع -ملك حفنى ـ عزبة الرحمة، وأسفرت الحملة عن: تحصيل 4000 جنيه غرامات فورية، والتحفظ على 344 حالة اشغال متنوع ، فضلا عن غلق 2 محل فريزة بعزبة الرحمة، كما تم تحرير 4 محاضر بمعرفة الصحة، 2 محضر بمعرفة الرصد البيئى، تحرير 4 محضر بمعرفة التموين، 2 إنذارات بمعرفة الامن الصناعى، 2 إنذارات بمعرفة القوى العاملة، وتم المرور على 2 منشأة بمعرفة الطب البيطرى، كما تم المرور على 5 صيدلية، وتحرير 3 محضر بمعرفة التفتيش الصيدلى.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق، والتفتيش على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين ومواجهة ظاهرة الفريزة.

حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حملة مكبرة بحي المنتزه أول
حي المنتزه أول محافظ الإسكندرية تكثيف حملات إزالة الاشغالات ردع المخالفين

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