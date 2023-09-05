الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال العدل: لائحة أجور الفنانين "مفبركة".. الإنتاج لا يُدار بهذه الطريقة (خاص)

جمال العدل
جمال العدل

علق المنتج جمال العدل على انتشار لائحة أجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تقسيم شركات الإنتاج العاملين بالوسط الفني إلى قائمة فئات متعددة، على أن يتم الرجوع إلى هذا القائمة في تحديد الأجور والمميزات، ما أثار حفيظة عدد كبير من الفنانين والعاملين في صناعة الدراما.

لائحة أجور الفنانين

وقال العدل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن تلك اللائحة المنتشرة ليست صحيحة على الإطلاق "ومضروبة ومفبركة"، ولا صحة لها من الأساس، وتهدف لإثارة البلبلة في الوسط.

وتابع العدل أنه على المستوى الشخصي وصلته عدة قوائم للتصنيف من عاملين في الوسط الفني، وفي كل منها يختلف وضع شخص واحد في ترتيبه وتصنيفه، ما يؤكد ويدل للعيان أنها غير صحيحة ومفبركة، ولا نعرف نصدرها حتى الآن أو الهدف منها غير الإثارة، مؤكدًا أن عملية الإنتاج لا تُدار بتلك الفكرة على الإطلاق، وأن الأجور لها أسس تقام عليها.

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ونفى المنتج الفني مسئوليته عن تلك القوائم، مؤكدًا أنه لا يعرف عنها شيئًا، وخلال الفترة الماضية تم تدشين اتحاد منتجي مصر لتطوير الصناعة في مصر، وتجرى اجتماعات تنسيق بين المشاركين في الإنتاج، ضمن محاولة لتقديم أعمال درامية مميزة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن فكرة تأسيس اتحاد منتجي مصر قامت من أجل الحفاظ على مكتسبات ما تم خلال السنوات الماضية من جهد وتنظيم وتنسيق، وبهدف البناء عليها خلال الفترة المقبلة؛ من خلال التنسيق بين كل عناصر الصناعة التي تتطلب أموالًا طائلة بسبب التضخم العالمي الذي حدث مؤخرًا، وهو ما يهدد بتوقف عجلة الإنتاج الفني بشكل كبير وليس في صالح العناصر التي تطلب أموالًا طائلة.

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