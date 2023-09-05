حملة تطهير بشبكات الصرف الصحي في البحيرة

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن استمرار حملة تطهير وملس شبكات وغرف وبيارات الصرف الصحي في جميع مدن ومراكز المحافظة والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفح الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد عليها وخاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وقال نشأت أن تنفيذ عمليات الملس والتطهير تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات الصرف بالأحياء والمناطق المخدومة بجميع مدن ومراكز محافظة البحيره وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، وذلك حتى تستوعب زيادة المياه، خاصةً في فصل الصيف، مع تزايد استهلاك المياه .



كما أكد رئيس الشركه أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره ، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي إلي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات.

انقطاع المياه ببعض مناطق المنصورة



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن حي شرق المنصورة، وأجزاء من حي غرب المنصورة (مدينة مبارك – مجمع المحاكم – شارع عبد السلام عارف وفرعياته – شارع بورسعيد وفرعياته – مستشفى التأمين الصحي – المستشفى الدولي – سندوب – سكة سندوب – شارع محمد فتحي – شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى مدرسة الزراعة – السكة القديمة والجديدة)، وضعف المياه بأجزاء من مركز المنصورة (الوحدات المحلية بنقيطة – كوم الدربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب )، وذلك اعتبارا الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 وحتى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش قطر 800 مم وربطه على شبكة المياه القائمة، الأمر الذي يستدعي ايقاف محطة مياه شرق المنصورة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.