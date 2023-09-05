المنتجة مها سليم: لائحة الأجور المنتشرة "مضروبة" وبلاش تقعوا فى الفخ

نفت المنتجة مها سليم عضو اتحاد منتجي مصر الذي تم تدشينه مؤخرا، حقيقة لائحة الأجور المزعومة المنتشرة مؤخرا، والتي تعتمد على تقسيم فناني وصناع الدراما المصرية إلى فئات مختلفة، واعتمدا أجور مختلفة وامتيازات متباينة وفقا للتصنيف مما آثار حفيظة البعض.

لائحة أجور الفنانين المسربة

وقالت مها عبر حسابها على "فيسبوك: "محدش قال إننا عايزين نخفض أجر حد أبدا ولا حد هايقبل أن ده يحصل.. كل الحكاية أن فعليا الصناعة في أزمة كبيرة بتهددنا كلنا أننا نلجأ لحل من ٢ يا الأنتاج يقل وبشكل كبير جدا وده خراب بيوت كبير لناس كتير ابتداء من المنتج إلى أصغر عنصر في المنظومة الإنتاجية أو أننا ننتج أعمال بجودة ضعيفة ودون المستوى وده مش الإنتاج المصري اللي ليه مكانته في الوسط العربي كله".

وأضافت: "كل اللي حصل أننا بنحاول نقنن الارتفاعات المبالغ فيها من قبل بعض العناصر وده شئ مش غلط أبدا؛ حفاظا علي صناعة مهمة وبيوت ناس كتيرة مفتوحة منها.. السؤال هنا مين اللي مصلحته أنه يخلق الخلاف الكبير اللي حاصل ده ومن لا شئ ؟!!.. مين اللي عمل لائحة غير مظبوطة إطلاقا ومش موجودة عند أي منتج أو لدى اتحاد المنتجين من الأساس؟ مين قاصد أننا يبقي بينا كم المشاحنات والخلاف اللي موجود وكأننا طرفين وليس طرف واحد؟!".

واختتمت: "العلاقة بين القنوات والمنتج والقطاعات الإنتاجية كلها وحدة ومرتبطة ببعض ولازم كل الناس تفهم أن العالم كله عنده أزمة اقتصادية كبيرة مش إحنا بس وهنا واجب كل واحد فينا أنه يحاول يساعد حفاظا منا على بيوتنا وبيوت الناس المفتوحة.. أرجوكم بلاش تقعو في فخ التوقيع بينا.. إحنا واحد في صناعة واحدة محدش بيشتغل فيها إلا لو بيحبها".