فايننشال تايمز: أوروبا تواجه تضخما أعلى من الولايات المتحدة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن أوروبا تواجه تضخمًا أعلى من الولايات المتحدة نتيجة التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة.

كشفت الصحيفة في تقريرها، أن أوروبا تواجه مشكلة تضخم أصعب من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة، حيث يحذر المستثمرون والمحللون على نحو متزايد من خطر التباعد عبر الأطلسي في الثروات الاقتصادية واستجابات صناع السياسات.

وأضاف التقرير، انخفض تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل أسرع وأصبح الآن عند مستوى أقل كثيرًا، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته خلال عدة عقود من الزمن في العام الماضي، حيث تجاوز النمو السنوي في أجور العمال في المملكة المتحدة والعديد من دول منطقة اليورو الزيادات في أجور نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه مع ضعف النمو في أوروبا بشكل كبير، سجلت الولايات المتحدة توسعًاسنويًا بنسبة 2.1%، وهذا الرقم للربع الثاني، إلى جانب علامات ضعف سوق العمل، أثار الآمال في "هبوط ناعم" في الولايات المتحدة وترويض التضخم دون الركود.

وقالت كاثرين نيس، المسؤولة السابقة في بنك إنجلترا والتي تشغل الآن منصب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في إحدى شركات الاستثمار الأمريكية: "هناك علامات حقيقية على الاختلاف، فقد كان التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يتراجع بشكل مستمر منذ منتصف العام الماضي تقريبًا، ولكن انخفاضه كان أبطأ في أوروبا، وكان نمو الأجور يتراجع بشكل أسرع في الولايات المتحدة".

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في مؤتمر عقد في جنوب أفريقيا يوم الخميس، إن أوروبا واجهت مزيجًا مختلفًا من الصدمات"، مشيرًا إلى أن التعامل معها أصعب بكثير بالنسبة لواضعي أسعار الفائدة من تلك التي واجهتها الولايات المتحدة، ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على هذا الجانب من المحيط الأطلسي إلى ما يعادل سعر النفط 600 دولار للبرميل.

وأضاف بيل: "إن حجم هذه الزيادة في أسعار الطاقة الأوروبية لم يتم الاعتراف به بشكل كامل في نقاش الاقتصاد الكلي العالمي".

ومع تضرر دخل الشركات والأفراد بشكل أكبر في أوروبا، فقد كافحت الشركات والأسر لمقاومة الخسائر أكثر من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ التضخم بشكل أعمق.

إن صناع السياسات والاقتصاديين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أكثر تفاؤلًا بشأن مسار التضخم أيضًا، ويتوقع معظمهم أن تستمر ضغوط الأسعار في التراجع على الأقل في الأشهر المقبلة مع اعتدال الطلب وتباطؤ العرض واستمرار تباطؤ سوق العمل.

وقال سفين جاري ستين، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك جولدمان ساكس: "نتوقع أن يؤدي نمو الأجور القوي إلى إبقاء تضخم الخدمات مرتفعًا في جميع أنحاء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة".