الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"بوكوفسكي" يرصد حياة شاعر "العبث" بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

العرض المسرحى
العرض المسرحى

شهدت خشبة مسرح العرائس، العرض المسرحي الأرميني " Bukowski- بوكوفسكي" إخراج ماريتا دوفلاتبيكيان، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وبحضور لجنة التحكيم.

العرض يجسد جزءًا من سيرة الشاعر والمسرحي الأمريكي الشهير تشارلز بوكوفسكي، ويجعل من حكايته كشفًا دقيقًا لعالم المسرح، ونوعًا من الترويض المر لموهبة الكتابة الحرة.

تشارلز بوكوفسكي (1920-1994)، شاعر وروائي، وكاتب قصة قصيرة، ألماني أمريكي تأثرت كتاباته بالأجواء الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمدينة لوس أنجلوس، تتناول أعماله الحياة العادية للفقراء الأمريكيين، والعمل والكحول والعلاقات مع النساء وغيرها، كتب بوكوفسكي آلاف القصائد، ومئات القصص القصيرة وست روايات، في نهاية المطاف كان له أكثر من 60 كتابًا.

سيرة حياة واحد من أكثر الأدباء عبثية


المسرحية تعيد سيرة حياة واحد من أكثر الأدباء عبثية، وتحكى عن حياته المليئة بالعشوائية والغموضة والسيريالية، عن هذا الكاتب الذي عاش دائما ليرضي نفسه فقط ولا يرضى أحدًا، واختار لنفسه مكانًا وبقي مخلصًا لهذه البقعة المظلمة التي عاش فيها إنسانًا وأديبًا، ولعله من أكثر العبثيين تطرفًا.

ويروي العرض المسرحي عن تشارلز بوكوفسكي فصلا من فصول حياته في سنوات الشباب عندما أصبح مدمنا على الكحول، وعن طفولته وعائلته، حول ماذا وكيف شكله ذلك كشخص، عن حبه وشغفه بالكحول الذي كان معه طوال حياته. 

بوكوفسكي شاعر العبث مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المسرح التجريبي حياة شاعر العبث الدورة الثلاثون مهرجان المسرح التجريبي

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