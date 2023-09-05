من هو القديس مارينو الناسك الشماس الذي يحتفل به الأقباط الكاثوليك؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس مارينو الناسك الشماس، وبهذه المناسبة نشر الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها إنه ولد مارينو في جزيرة آري بدالماتيا في عام 275م، كان يعمل قاطعًا للحجارة، وإذ علم أن أسوار مدينة ريميني بإيطاليا يعاد بناءها مضى إليها مع صديقه القديس لاون بحثًا عن عمل.

أصدقاءهما الجدد

أثناء عملهما تعرَّفا على مجموعة من المسيحيين من أصل شريف، حُكِم عليهم بالعمل في الحجارة عقابًا لهم على تمسكهم بإيمانهم المسيحي، عمل مارينوس ولاون على مساعدتهم وتعزيتهم وتشجيعهم على الثبات في الإيمان، كما استطاعا أن يحوِّلا مجموعة أخرى من العمال إلى المسيحية.

رسامته كاهنا

بعد ثلاث سنوات أقيم لاون كاهنًا في ريميني على يد أسقفها، بينما رُسِم مارينوس شماسًا وعاد لممارسة عمله في الحجارة حتى يستمر في خدمته في تثبيت المعترفين وتحويل غير المؤمنين. وظل في عمله هذا 12 سنة، وكان نموذجًا للصانع الماهر والمسيحي القدوة.

الابتلاء عليه

ثم حدث له حادث غريب إذ ادَّعت امرأة أن مارينوس هذا هو زوجها الذي هجرها منذ مدة طويلة.

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فقد مارينوس صوابه وهرب من أمامها واختبأ في أحد الكهوف إلى أن فقدت الأمل في العثور عليه، بينما فضَّل هو أن يُكْمِل حياته كمتوحدٍ في كهف.

رحيله

وقد بُنى في هذا المكان بعد ذلك دير، قامت في موضعه مدينة سان مارينو، ورحل مارينو في 3 سبتمبر366م.

ومن جهة اخرى وتحت رعاية نيافة الأنبا بشارة مُطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظّم راعي كنيسة السيدة العذراء، بالبربا، الأب بيشوي حبيب، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا لشباب، وخُدّام الكنيسة.

كان موضوع التّكوين سفر الرّؤيا. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.