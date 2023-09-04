الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الموسيقيين" تهدي درع الوفاء لوليد توفيق.. والفنان: شكرًا للصحافة

وليد توفيق
وليد توفيق

أقيم، مساء الإثنين، مؤتمر صحفي لتكريم المطرب وليد توفيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بقيادة النقيب مصطفى كامل.

وقال مصطفى كامل عن تكريم وليد توفيق بدرع الوفاء اثناء مؤتمر التكريم، انه لم يوف للغناء والموسيقيى وحسب إنما اوفى لكل فتاة وشاب بكلمات أغانيه المميزة التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الشباب، بينما علق الأخير عن تكريمه بأنه شديد السعادة بهذا التكريم موجها الشكر للصحافة المصرية وكل المصريين.

ويواصل مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مجهوده الكبير للارتقاء بالنقابة والتصدى لكل من يخالف التعليمات والقواعد للحفاظ على الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية، ومن هنا اتخذ مصطفى كامل 3 قرارات خلال هذا الأسبوع.

كانت أولى هذه القرارات إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعًا عن العمل وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بسبب تقديمهما فيديو يتضمن ألفاظ مسيئة نشرها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت ثانى القرارات منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

وجاءت ثالث القرارات تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

وليد توفيق نقابة الموسيقيين مصطفى كامل تكري وليد توفيق درع الوفاء

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