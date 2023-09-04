ورشة عمل "التنظيم والإدارة" لموظفي جامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انعقاد ورشة عمل نظمتها لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور عمداء الكليات، وعمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة.

تناولت وشة العمل مناقشة تطبيقات أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون تنظيم الجامعات، ودراسة آليات تطوير العمل الإداري، فضلًا عن رد اللجنة على جميع استفسارات الموظفين.

ضمت لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل من: عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي، وفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، وسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ودكتور إسماعيل محمد، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني.