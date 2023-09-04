الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مجدي مرشد: مبادرة "حياة كريمة" هى الأعظم منذ عبد الناصر (صور)

د.مجدي مرشد
د.مجدي مرشد

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه تم عقد اجتماعات داخل الحزب وتم الاتفاق على دعوة ومطالبة الرئيس السيسي لضرورة الترشح للرئاسة.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف مرشد، خلال الندوة التي نظمتها جريدة الدستور بحضور عدد من ممثلى الأحزاب السياسية الذين أعلنوا دعمهم ومطالبتهم لـ ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنشر لاحقا بالتفصيل، أن هناك مبادرة هي الأعظم على مدى التاريخ منذ عبد الناصر وهي مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطلوب جدا من قام وبادر بها أن يستمر عليها لكي تحصل باقي قرى مصر لما حصلت عليه من خدمات القري في المرحلة الأولى.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك انجازات كبيرة حدثت في مختلف المجالات خاصة ملفات البنية التحتية ، بجانب وضع أولوية للتعليم والصحة للحصول على مستحقاتهم الدستورية، هذا بالإضافة إلي أن الرئيس السيسي تحدث عن ملف بناء الإنسان وهذا الملف محتاج تواجده أيضا لانجازة وتحقيقه على أرض الواقع ، ولذلك هناك العديد من الملفات والقضايا التي تحتاج وجود الرئيس لاستمرار العمل في هذه الملفت.

دعم الرئيس

وتابع د.مجدي مرشد، “عندنا في مصر صاحب الفكرة إذا تركها لا تستمر ولذلك ندعم استمرار الرئيس السيسي لولاية رئاسية قادمة”.

أضاف مرشد أن هناك عدة أسباب وراء تأييد ودعم الحزب لترشح الرئيس السيسى لولاية رئاسية ثالثة، حيث شهدت البلاد منذ عام ٢٠١٤، متغيرات كثيرة جيدة، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها الدولة، أو تطوير وتحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، إضافة لتغيير رؤية المجتمع الدولى لمصر التى أصبحت مستقرة وأصبحت عنصرًا فاعلاً فى المجتمع الإقليمى والدولى: "إن الرئيس السيسى عمل على تحقيق الاستقرار وتدعيم الأمن القومى".

ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
حزب المؤتمر ترشح الرئاسة الدكتور مجدي مرشد مبادرة حياة كريمة إنجازات كبيرة

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