"صحة كفر الشيخ" تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الخاشعة بمركز بلطيم

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الشئون الصحية بـ محافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية الخاشعة بمركز بلطيم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار يومين، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف وكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

11 عيادة متخصصة في القافلة الطبية

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 11 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد استفاد من خدمات العيادات 1048 مواطنا خلال اليومين.

وتابعت أنه تم أيضًا إجراء 195 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 50 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 636 مواطنا.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

واستكملت: وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ75 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وتقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز بلطيم، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.