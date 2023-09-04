معلمو كوريا الجنوبية ينظمون إضرابًا ضد حقوق المعلمين

نظم المعلمون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إضرابًا جماعيًا احتجاجًا على المضايقات واسعة النطاق من قبل الآباء والطلاب، مما أدى إلى انتحار بعض الموظفين.

ووفقًا لوكالة اسوشتيد برس لقد تم توثيق مشكلة التنمر والعنف بين الطلاب في البلاد بشكل جيد، ولكن المعلمين يطالبون الآن بحماية أفضل لأنفسهم وسط غضب متزايد بشأن سوء معاملة أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال بسبب تأديب الطلاب.

حقوق المعلم لا تقل أهمية عن حقوق الطلاب

ونقلت الصحيفة عن مدرس في مدرسة ابتدائية: "إن حقوق المعلم لا تقل أهمية عن حقوق الطلاب. نحن أيضًا نتعرض للمضايقات من قبل أولياء الأمور والطلاب، ويجب أن يتوقف هذا".

وحضر ما يقدر بنحو 15 ألف شخص يرتدون ملابس سوداء مسيرة يوم الإثنين خارج الجمعية الوطنية في العاصمة سيول. وذرف بعض الحضور الدموع أثناء قراءة الخطب بصوت عالٍ على المسرح. ونظمت مسيرات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

أخذ العديد من المعلمين إجازة لحضور الاحتجاجات يوم الإثنين، وأفادت التقارير بإغلاق بعض المدارس مؤقتًا، على الرغم من إعلان السلطات أن أفعالها غير قانونية وتهديدها بعواقب قانونية.

وقالت كيم، التي أرادت الكشف عن هويتها فقط من خلال لقبها، إنها جاءت إلى مسيرة سيول لإظهار الدعم. وقالت: "للمعلمين دور فعال في تشكيل مستقبل أطفالنا. من المفترض أن تكون المدارس آمنة، وليس الأماكن التي يتعرض فيها المعلمون للإساءة".

اندلعت حركة المعلمين بعد وفاة مدرس ابتدائي يبلغ من العمر 23 عامًا في يوليو، حيث تم العثور عليها ميتة في مدرستها في سيول في انتحار واضح بعد أن أعربت عن قلقها بشأن شكاوى من الآباء المسيئين لها.

ومنذ ذلك الحين، ينظم المعلمون في جميع أنحاء البلاد اعتصامات ومظاهرات في نهاية كل أسبوع حدادًا على وفاتها والمطالبة بتحسين الحقوق، مما أدى إلى مظاهرة في نهاية الأسبوع في سيول، حيث تجمع ما يصل إلى 200 ألف معلم.

ويصادف يوم الإثنين مرور 49 يومًا على وفاة المعلم، وهو يوم مهم في طقوس الجنازة وفقًا للعديد من التقاليد البوذية. وأدت التقارير التي وردت في الأيام الأخيرة عن العديد من حالات انتحار المعلمين الواضحة إلى زيادة الغضب بشأن سوء معاملة المعلمين.

وقالت المجموعة التي تقود الاحتجاجات، "الجميع معًا كواحد": "سنحميهم (المعلمين) ونجري تغييرات حتى لا يختار معلم آخر أن ينتحر".

حتى يونيو الماضي، توفي 100 معلم بالانتحار في كوريا الجنوبية منذ عام 2018 - 57 منهم يدرسون في المدارس الابتدائية، وفقًا للبيانات الحكومية.

وتعهدت وزارة التعليم بتعزيز السلطة التعليمية وتضغط من أجل إصدار تشريعات لضمان "تمييز الأنشطة التعليمية المشروعة عن جرائم إساءة معاملة الأطفال".

ويوم الأحد، ألقت الوزارة باللوم على الحكومات السابقة في "المبالغة في التأكيد" على حقوق الإنسان للطلاب على حساب حقوق المعلمين، وهو ما قالت إنه أدى إلى "زيادة عدد التقارير العشوائية عن إساءة معاملة الأطفال".

وأمر الرئيس يون سوك يول المسئولين بأن "يأخذوا في الاعتبار بعمق" احتجاجات المعلمين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لحماية حقوقهم.