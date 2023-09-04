رئيس مجلس السيادة "البرهان" يعود إلى السودان

بعد زيارته لجنوب السودان..

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى السودان، اليوم الإثنين، بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان استغرقت يوماً واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

مسار العلاقات الثنائية



وحسب بيان الجيش السوداني عبر منصات التواصل الاجتماعي فقد تناولت مسار العلاقات الثنائية وترقية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة في السودان.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي، الفريق مهندس بحري «إبراهيم جابر إبراهيم» عضو مجلس السيادة، والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء.

وكان قد رافق رئيس مجلس السيادة خلال زيارته لجوبا، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.



ووفقا لوكالة أسوشتيد برس الأمريكية، فقد أجرى القائد العسكري السوداني محادثات في جوبا يوم الإثنين مع رئيس جنوب السودان في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب في بلاده في وقت سابق من هذا العام.