وكيل "صحة البحيرة" يفتتح دورة الأبحاث الإكلينيكية

افتتح صباح اليوم الأستاذ الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،دورة الأبحاث الإكلينيكية التى تنظمها وحدة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور رضا رزق مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد قطرى.

وحضر الافتتاح جمال عمران عميد كلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة دمنهور ، والأستاذ الدكتور ماجد وصفي أستاذ علم الأدويه والسموم بكلية الصيدله جامعة دمنهور، والأستاذة الدكتوره ريم بسيونى وكيل كلية التمريض للدرسات العليا والبحوث ، والأستاذة الدكتوره عبير عبدالفتاح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتستمر الدورة خلال الفترة من اليوم ٤ /٩ حتى ١٠ /٩/ ٢٠٢٣م ،وتجمع الدورة كوكبة من المحاضرين داخل مصر .

بروتوكول تعاون بين المديرية وكلة الصيدلة

وفى كلمته وجه الدكتور هاني جميعة، شكره وتقديره لكلية الصيدلة لتعاونهم الدائم مع المديرية، وتوقيع برتوكول التعاون بخصوص حبوب الغله وكيف أنه تم الإستفاده من ذلك ومن خبراتهم في هذا المجال، وكذلك قدم التحية والشكر لكلية التمريض بجامعة دمنهور ، وعمداء الكليات ، كما رحب سيادته بالمتدربين من أطباء وصيادله وتمريض، ووجه شكره لهم جميعا.

تمكين المرأه دائما في جميع المجالات



وقدم وكيل وزارة الصحة بالبحيره تحية خاصة للسيدات ، حيث أن أغلبية المتدربين سيدات ، ووجه الشكر لهن ، مؤكدا أن السيدات ناجحات دائما فى عملهن لحبهن للعمل في هذا المجال لحرصهن الدائم على عملهن ، وهذا يدل على تمكين المرأه دائما في جميع المجالات، ثم وجه حديثه نحو أهمية البحث العلمي.

ولفت إلى أن هذا ما نحتاجه بالفعل، وأن الدوره ليست شهاده فقط وإنما لابد من تطبيقه في المجتمع والإستفادة منه ، ولذلك قمنا بعمل الدوره ، لأنها ستفيدنا جميعا ، ونحتاج اليها من أجل الفائدة العامة على المجتمع ،مؤكدا أننا نسير بخطى ثابتة ، نحو الدخول للجمهورية الجديده ، وأن خطتنا التنفيذية في مجال البحث العلمي قائمه على أن كل مستشفى ستقوم بتقديم بحثين علميين وسيتم تطبيقهم.

كما وجه جميعة حديثه بخصوص تكليفه الدكتور رضا رزق الذى يعتبر أحسن دكتور للبحث العلمي عن جدارة ، للإستفاده منه بالفعل ، حيث أن له تجارب ناجحة جدًا في هذا المجال، وأن المعيار فى الإختيار الكفاءة والجدارة ، وعلينا أن نسعى ونعمل، وإن شاءلله سعينا سوف يُرَى.

وأكد أهمية البحث العلمي تكمن في العمل على تحسين صحة الإنسان ، ونحن فى أشد الحاجة لموجات من البحث العلمي ، وكما هو واضح من البرنامج التدريبي أن المحاضرين على أعلى مستوى من العلم والكفاءة ، وأكد على الجميع بدعمه الدائم وتوفير كافة المطالب والإحتياجات لهم .