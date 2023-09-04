الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولي

قامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتفقد مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واطمأنت على التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمدرسة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة استكمال تنجيل الملعب وإنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي بالمدرسة.

من ناحية أخرى، وجهت مجدي بعرض تقرير عن جاهزية المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسي على أن يشمل موقف ونسب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس المُدرجة بخطة الصيانة.

جدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد في مناهجها على المنهج البريطاني (IG)و تمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي وتأهيلي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلاً عن توفير كوادر من المعلمين المدربين والمؤهلين علميًا.

هذا ويتم إغلاق باب التقديم غدا الثلاثاء لمرحلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائى (G1) من خلال الموقع التالي:
https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

اعتماد فصول خدمات بالمدارس الفنية 

اعتمد  اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح ٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

وأوضح  المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة،  أنه سيتم فتح الفصول بمدارس: 
_  مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة. 
_ مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة  بمجموع  ١٨٠ درجة. 
_ مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع  ٢١٠ درجة. 
يأتى ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

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