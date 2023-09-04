الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شاب بـ65 طربة حشيش وسلاح ناري في إهناسيا ببني سويف

حشيش
حشيش

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، برئاسة الرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، من ضبط شاب بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري، ومبلغ مالي، وأمرت النيابة العامة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام شاب بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

 نتائج التحريات الأولية 


ودلت التحريات الأولية إلى قيام المدعو "وائل ع.م.ع" 26 عامًا، مقيم قرية منشأة الحاج، بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية على رأسها الرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، والنقيب طه كويس، معاون المباحث، بمداهمة مسكنه وضبطه وعُثر بحوزته على “65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وهاتفي محمول، يتم استخدامهما في تسليم وترويج المخدرات على عملائهما”.

وتم اقتياده لمركز شرطة إهناسيا، والتحفظ على المضبوطات وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع طفل دهسا تحت عجلات لودر في سمسطا

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة في بني سويف، بسرعة بضبط وإحضار سائق "لودر" تسبب في مصرع طفل عمره 13 عاما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان طفل لقى مصرعه أسفل عجلات لودر الوحدة المحلية لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، حيث تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع عبدالرحمن أيمن محمد، 13 عامًا، مقيم قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، أسفل عجلات لودر الوحدة المحلية، فوجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف اهناسيا حشيش أمن بني سويف رئيس مباحث وزير الداخلية

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