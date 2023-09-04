الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بقتل شخص فى الدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيما بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية قطاع الأمن العام قسم شرطة أول العاشر من رمضان مديرية أمن الشرقية

مواد متعلقة

وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمنى المشترك مع نظيره الصومالى

أمنى.. سقوط ريا وسكينة جديدتين فى الإسكندرية (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لأعمال بلطجة المرج

"الداخلية" ترصد 21 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"حاميها حراميها".. خفير وراء سرقة مدرسة فى مدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب