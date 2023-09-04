ضبط متهم بقتل شخص فى الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيما بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.