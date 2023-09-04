%75.7 ارتفاعًا بأعداد الركاب المنقولين جوًا بالشركات الوطنية لعام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2021/ 2022، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً.

- بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 ‏طائرة، وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 57,1%، بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات بالقطاع العام/ الأعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9%. ‏

‏- بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات (الركاب، البضائع) للشركات الوطنية ‏بالمطارات 193,5 ألف رحلة عام 2021/ 2022 مقابل 123,7 ألف رحلة عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع 56,5%، وكان للقطاع العام/ الأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 77,7% بعدد رحلات 150,5 ‏ألف رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف ‏رحلة بنسبة 22,3%.‏

عدد الحركة الدولية والمحلية

- بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14.0 مليون ‏راكب عـام 2021/ 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العام/ الأعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4% بعـدد ركاب 9,7 مليون راكب بينما بلغ عدد الركاب 4.3 مليون راكب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 30,6%.‏

- بلغت كمية البضائع المنقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021/ 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4%, وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 98,9% بكمية بضائع 150,0 ألـف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.