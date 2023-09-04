محافظ مطروح يوافق على فتح التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام بفصول الخدمات

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام فصول خدمات بعدد من الإدارات التعليمية بمدن المحافظة على أن يتم القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي 2022-2023

_ فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام فصول الخدمات

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم الموافقة على فتح باب التقدم بإدارات العلمين بحد أدنى 150 درجة ، ومطروح بحد أدنى 180 درجة، والنجيلة 150 درجة، والحمام 170 درجة .

_ نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع شعلى نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ودراسة الفراغات بمدارس الثانوي العام فصول خدمات التابعة للمديرية ،وتم إعداد التنسيق بناء على أعداد المتقدمين والمجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى.

تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام

وفى سياق آخر كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسي 2022-2023 "المرحلة الثالثة والأخيرة " على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.



وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة العلمين من 175 درجة إلى 170 درجة ، وسيوة من 194 درجة إلى 190 درجة ، وادارة الضبعة من 175 درجة إلى 170 درجة، والسلوم من 160 درجة إلى 157 درجة



وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة.