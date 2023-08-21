محافظ مطروح يعتمد المرحلة الأخيرة لتنسيق القبول بالثانوى العام

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024، "المرحلة الثالثة والأخيرة " على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة العلمين من 175 درجة إلى 170 درجة، وسيوة من 194 درجة إلى 190 درجة، وإدارة الضبعة من 175 درجة إلى 170 درجة، والسلوم من 160 درجة إلى 157 درجة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد على كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة .



وأكد "شحاتة" أنه بالنسبة لقبول طلاب فصول الخدمات المسائية وفقا للحد الأدنى ما بين بداية التنسيق 199.5 وحد أدنى 180 درجة بإدارة الحمام، وما بين 169.5 و154 درجة بإدارة العلمين، وما بين 212.5 و197 بإدارة مطروح، وما بين 156.5و150 درجة بإدارة النجيلة.