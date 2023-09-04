الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الاستثمارات فى سيناء خلال السنوات الماضية

سيناء
سيناء

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، حيث عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة لسيناء، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح التقرير أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن جهود الدولة لتنمية سيناء، والتي جاءت كالتالي:

بالأرقام حجم الاستثمارات لتنمية سيناء 

- حرصت مصر على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية. 

-فى عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنية لتنمية سيناء، ثم زادت قيمة الاستثمارات 15 ضعفًا. 

- تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 ممليار جنيه خلال 8 سنوات. 

- دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ1.8 مليار جنيه. 

-إنشاء 18 مجمعًا زاعيًا وتنفيذ 9900 حوض سمكي، وتنمية بحيرة البردويل بتكلفة 120 مليون جنيه. 

-إنشاء 8 قر للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وبناء 423 منشأة حماية من السيول. 

-تنفيذ 18.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وتنفيذ 45 مشروعًا لمياه الشرب. 

-توفير العلاج على نفقة الدولة لـ175.7 ألف مواطن، وإنشاء 440 مدرسة. 

جهود الدولة تنمية سيناء الدولة المصرية الاسثتمارات التنمية الشاملة دعم المشروعات المتوسطة

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