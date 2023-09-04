الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على المفردات القبطية المستخدمة في التعاملات المصرية

الكنيسة
الكنيسة

أطلق الباحث المتخصص في اللغة القبطية، مينا مسعد السمرجي، نشرة تعريفية حول المفردات والمصطلحات القبطية المستخدمة في التعاملات المصرية الى الان وقال خلالها إن كاني وماني جملة تُسمع فى الحوارات التي تتصف بالشدة وما اكثرها كلمات تنطق مفهومة المغزي ومجهولة المصدر، فمن خلال البحث والتمحيص وقراءة الكتب وغيرها كمثل كتاب "لغتنا المحبوبة" وجدت مايزي عن 160 كلمة مستخدمة فى لغتنا المعاصرة ، كلمات تعبر عن الغضب وأخرى عن عن الفرحة وكلمات اشمئزاز واخري للوصف وهنا حقنا للتحدث عن "اللغة القبطية"

ما هي اللغة القبطية؟

وتعد اللغة القبطية هي المرحلة الأخيرة لتطور اللغة المصرية القديمة، فلقد مرت اللغة المصرية القديمة بمراحل وهي: الهيروغليفية والتي كانت تنقش رسمًا على جدران المعابد والمقابر إلي الهيراطيقية وهي المشتقة من اليونانية " جراماطاهيراطيكا" والتى تعني الكتابة الكهنوتية، وهي رموز مبسطة لسالفتها الهيروغليفية ومن ثم إلى الديموطيقية وهي أيضًا مشتقة من كلمة "ديموتيكس" أي الشعبي، وكانت تستخدم فى تدوين الرسائل والكتابات اليومية نظرا لبساطة كتابتها عن الهيراطيقية، ومن ثم إلي القبطية وهي المرحلة النهائية لتطور اللغة المصرية.
وتشتق كلمة قبطية من اليونانية "إيجيبتيوس" حيث كانت كلمة قبطي تشير إلي سكان مصر والدلتا وهي كانت النطق والتوصيف العربي لهم.

اقرأ ايضًا

«الكاتدرائية» تعلن فتح باب التقديم في معهد اللغة القبطية

وتتكون اللغة القبطية من 32 حرفًا، 25 منها مأخوذ من اللغة اليونانية رسمًا  وكتابة والـ 7 حروف الاخيرة مأخوذة من الديموطيقية، وتنقسم اللغة القبطية إلي لهجات حسب التقسيم السكاني لمصر ومنها الفيومية والبشمورية وهم بقايا الهكسوس فى مصر حيث سكان دمياط والمنصورة الآن، واللهجة الأخميمية الصعيدية والبحيرية وهى المستخدمة حاليا فى صلوات الكنائس القبطية والمخطوطات الأثرية للكتاب المقدس.

وترجع الاختلافات فى لهجتنا الآن بين سكان وجه قبلي "الصعيد" وبحري ومدن القنال إلي اختلاف اللهجات فى اللغة القبطية وتأثيرها على اللغة العربية حاليا، وعلى سبيل المثال: في بعض متاطق صعيد مصر يتحول حرف الـ " س " إلى " ش " أو العكس مثل شجرة = سجرة، شمس = سمس، وذلك لأن الحرفين كانا يتبادلان بين اللهجة البحيرية والصعيدية.. وأيضا فى الصعيد ينطق حرف الـ "ج" بــ "د" جيش = ديش، جرجا = دردا ويتحول حرف الـ "ق" إلى "أ" فى اللهجة البحيرية مثل قلبي = ألبي ويتحول نفس الحرف إلى "ج" معطشة فى الصعيد قلبي = جلبي ، والكثير مثل ادوات النداء والكلمات المستخدمة حاليًا التى تعود لأصل قبطي مثل "بلاش زيطا" والتى تعني بالعربية "كفاية ضوضاء"..و "يالا برة" والتي تعني "إلى الخارج" .. و "ياما" والتي تعني فى العربية "كثيرًا"

وهذا يجيبنا على تساؤل .. ما أصل لغتنا التى نتحدث بها الآن؟؟..هل هي عربية صرف أم مصرية؟؟..فاللغة التي نتحدث بها لاشك إنها عربية ولاشك إنها مصرية فهي تعتبر مزيج بين الإثنين من حيث ترتيب الكلمات في الجملة المستخدمة بالعامية وإلي الكلمات ونطق الحروف التي أوضحناها سابقا.

وهذا أيضًا نجده واضحًا جليًا في لغات "القرن الإفريقي"كما هة الحال في بلاد آشور والسريان وآرام (العراق وسوريا ولبنان)، وأيضًا في مصر الآن.,فامتزاج الحضارات هو إنما لحظة ميلاد جديدة لحضارة وثقافة آخري متنوعة....وهنا لابد من الافتخار بمصريتنا وقةميتنا وحضارتنا وموروثنا الثقافي واللغةي....فكلمة "قبطي" تعني مصـــــري .

اللغة القبطية دروس تعليم اللغة القبطية المفردات القبطية المستخدمة في التعاملات المصرية

مواد متعلقة

في ذكري البطاركة الثلاث العظام.. تعرف علي ابراهيم خليل الله

في ذكراه.. تعرف على اسحق نبي الله

الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البطاركة العظام إبراهيم واسحق ويعقوب

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس غريغوريوس الكبير

الكنيسة البيزنطية تحيي تذكار القدّيسين الشهداء كالستي وإيفوذس وهرموجانيس

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار سمعان العاموديّ المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالجمعة الحادية والعشرين من زمن السنة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب