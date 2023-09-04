رئيس جنوب إفريقيا: مزاعم إمدادنا روسيا بالأسلحة "غير صحيحة"

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن مزاعم إمدادنا لـ روسيا بالأسلحة غير صحيحة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن تحقيقا مستقلا خلص إلى عدم وجود أدلة على أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب إفريقيا إلى روسيا في أواخر العام الماضي.

وكان أثار السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا روبن بريجيتي هذه الاتهامات، التي تسببت في خلاف دبلوماسي، خلال مؤتمر صحفي في مايو الماضي، قال فيه إن سفينة الشحن الروسية "ليدي آر" شحنت أسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من كيب تاون في ديسمبر.

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن موقف جنوب إفريقيا المعلن المتمثل في عدم الانحياز فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف من عقوبات غربية محتملة.

وقال رامافوزا، في خطاب إلى الأمة، إن الاتهامات لها أثر ضار على اقتصاد جنوب إفريقيا ومكانتها في الساحة العالمية.

وأردف "خلصت اللجنة إلى عدم وجود أدلة تدعم زعم أن السفينة نقلت أسلحة من جنوب إفريقيا إلى روسيا".

وأضاف رامابوزا أن السفينة رست في القاعدة لتوصيل معدات طلبتها "أرمسكور"، شركة شراء الأسلحة الحكومية، لصالح قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا في 2018.

وذكر رامابوزا أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل المعدات التي أُنزلت في القاعدة لأن ذلك قد يكشف معلومات عن عمليات عسكرية مهمة ويعرض أرواح جنود من جنوب إفريقيا للخطر.

وقال رامافوزا "مع أخذ جميع المسائل بعين الاعتبار، ثبت أن جميع المزاعم عن إمداد روسيا بالأسلحة غير صحيحة". وأضاف "لم يتمكن أي من الأشخاص الذين قالوا هذه المزاعم من تقديم أي أدلة تدعم المزاعم التي وجهت إلى بلادنا".