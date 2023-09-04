الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع انطلاقه.. أبرز لقطات النجوم بمهرجان البندقية السينمائي الـ80 (صور)

النجوم بمهرجان البندقية
النجوم بمهرجان البندقية السينمائي

يستمر مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 80 حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، بحضور المشاهير من النجوم العالميين يسيرون على السجادة الحمراء، ملبين الدعوة لأقدم مهرجان سينمائي والذي أطلق عام 1932 ، ويشكل منصة لصانعي النجوم والأفلام والعاملون في مجال السينما ويتابعه الجمهور بشغف ايضًا.

وفي السطور التالية نستعرض بعض إطلالات النجمات والنجوم بـمهرجان البندقية السينمائي أو مهرجان فينيسيا السينمائي .

سيدني سويني

بدت نجمة "Euphoria" جميلة باللون الوردي مع هذا الفستان الصيفي في 3 سبتمبر

أدريانا ليما

 ظهرت في إطلالة مميزة باللون الأسود في العرض الأول لفيلم The Killer في 3 سبتمبر

دومينيك فيشباك

ارتدت الممثلة قطعتين منقطتين في مهرجان البندقية السينمائي الدولي أمس.

ماجي جيلنهال

اختارت الممثلة بلوزة Miu Miu البحرية وتنورة سوداء طويلة مع نظارة شمسية لتظهر بهما على السجادة الحمراء.

آفا دوفيرناي

ظهرت النجمة بقميص أحمر، وتنورة بيضاء منقوشة.

كاترين مورينو

حضرت مورينو العرض الأول لفيلم Poor Things في الأول من سبتمبر مع كلبتها، مرتدية فستانًا أسود أنيقًا مع تفاصيل من التول.

باتريك ديمبسي

حضر الزوجان العرض الأول لفيلم ديمبسي "فيراري" في 31 أغسطس، وبدا ديمبسي أنيقًا في بدلة سهرة داكنة من تصميم برونيلو كوتشينيلي بينما ظهرت زوجته بفستان عاجي بدون حمالات مع سترة جلدية.

آدم درايفر

بدا النجم الشاب وسيمًا في عرض فيراري يوم 31 أغسطس ببدلة رسمية سوداء.

فرانشيسكا إينودي

حضرت النجمة العرض الأول لفيلم Order of Time في 30 أغسطس  مرتدية ثوبا من القطيفة بألوان داكنة. 

ماديسين ريان

تألقت عارضة الأزياء في ثوب مزين بأزهار الكرز من تصميم جورجيو أرماني في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء في 30 أغسطس.

إطلالات مهرجان البندقية السينمائي أفلام مهرجان البندقية السينمائي فعاليات مهرجان البندقية السينمائي خلال مهرجان البندقية السينمائي التاسع والسبعين الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا مهرجان البندقية السينمائي

مواد متعلقة

"البندقية" على قائمة مواقع التراث العالمى المعرضة للخطر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"حاميها حراميها".. خفير وراء سرقة مدرسة فى مدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب