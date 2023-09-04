بالتزامن مع انطلاقه.. أبرز لقطات النجوم بمهرجان البندقية السينمائي الـ80 (صور)

يستمر مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 80 حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، بحضور المشاهير من النجوم العالميين يسيرون على السجادة الحمراء، ملبين الدعوة لأقدم مهرجان سينمائي والذي أطلق عام 1932 ، ويشكل منصة لصانعي النجوم والأفلام والعاملون في مجال السينما ويتابعه الجمهور بشغف ايضًا.

وفي السطور التالية نستعرض بعض إطلالات النجمات والنجوم بـمهرجان البندقية السينمائي أو مهرجان فينيسيا السينمائي .

سيدني سويني

بدت نجمة "Euphoria" جميلة باللون الوردي مع هذا الفستان الصيفي في 3 سبتمبر

أدريانا ليما

ظهرت في إطلالة مميزة باللون الأسود في العرض الأول لفيلم The Killer في 3 سبتمبر

دومينيك فيشباك

ارتدت الممثلة قطعتين منقطتين في مهرجان البندقية السينمائي الدولي أمس.

ماجي جيلنهال

اختارت الممثلة بلوزة Miu Miu البحرية وتنورة سوداء طويلة مع نظارة شمسية لتظهر بهما على السجادة الحمراء.

آفا دوفيرناي

ظهرت النجمة بقميص أحمر، وتنورة بيضاء منقوشة.

كاترين مورينو

حضرت مورينو العرض الأول لفيلم Poor Things في الأول من سبتمبر مع كلبتها، مرتدية فستانًا أسود أنيقًا مع تفاصيل من التول.

باتريك ديمبسي

حضر الزوجان العرض الأول لفيلم ديمبسي "فيراري" في 31 أغسطس، وبدا ديمبسي أنيقًا في بدلة سهرة داكنة من تصميم برونيلو كوتشينيلي بينما ظهرت زوجته بفستان عاجي بدون حمالات مع سترة جلدية.

آدم درايفر

بدا النجم الشاب وسيمًا في عرض فيراري يوم 31 أغسطس ببدلة رسمية سوداء.

فرانشيسكا إينودي

حضرت النجمة العرض الأول لفيلم Order of Time في 30 أغسطس مرتدية ثوبا من القطيفة بألوان داكنة.

ماديسين ريان

تألقت عارضة الأزياء في ثوب مزين بأزهار الكرز من تصميم جورجيو أرماني في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء في 30 أغسطس.