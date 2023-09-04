الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تستعيد السيطرة على 3 كيلومترات قرب باخموت

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اعتراض 23 مسيرة استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية، فضلاً عن استعادة السيطرة على 3 كيلومترات قرب باخموت، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه يجرى اتصالات مكثفة مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم، لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "مرت بالفعل أربع سفن عبر ممرنا البحري الجديد البديل من موانئنا البحرية الجنوبية، ونعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب (وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود)".

يشار إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي التقى، في وقت سابق، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان، حيث ناقش معها الطرق البديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

روسيا تدمر أربعة زوارق أوكرانية حربية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، تدمير أربعة زوارق حربية أمريكية الصنع تقل قوات أوكرانية كانت متجهة نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد اعترضت، أمس الأحد، طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومقاطعة كورسك.

باخموت السلطات الأوكرانية القاهرة الإخبارية روسيا زيلينسكي

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