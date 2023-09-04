الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس غريغوريوس الكبير

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بتذكار القدّيس غريغوريوس الكبير، البابا ومعلّم الكنيسة، والذي ولد في روما عام 450. نشأ نشأة عالمية وعين حاكما لمدينة روما، ثم زهد وسلك الحياة الرهبانية، فسيم شماسا وفوضت إليه مهام السفير لدي بلاط القسطنطينية.

 وفي سبتمبر 590 انتخب أسفقاً على السدة البطرسية، فكان مثال الراعي في ادارة شؤون الكنيسة، ورعى الفقراء، ودافع عن الايمان القويم،  له مؤلفات كثيرة في الأخلاق واللاهوت. وتوفي في عام 604.

عظة الكنيسة عن الخير والتجارب الخطيرة بداخله

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها أنه بالاتفاق مع اختبار الأجيال، يعلّم الكتاب المقدّس العائلةَ الإنسانيّة أنّ التقدّمَ، الذي هو خيرٌ كبير للإنسان، يحمل في طيّاته أيضًا تجربةً خطيرة، فعندما يَتبَلبل ترتيبُ القيم ويختلط الخير بالشرّ، لا ينظرُ الأفراد والجماعات إلاّ إلى منافعهم الخاصّة، لا إلى منافع الغير.

 وتابعت الكنيسة في عظتها، العالم لا يُظهِر بَعدُ موضعًا لأُخُوَّةٍ حقّة، بينما يهدّد سلطان الإنسان المتزايد بإهلاك الجنس البشري نفسه. وربَّ سائلٍ: هل من المستطاع التغلّب على شقاءٍ كهذا الشقاء: فيجيب المسيحيّون مجاهرين أنّ كلّ الأعمال الإنسانيّة، هي بحاجة إلى أن تتطهّر فتبلغَ كمالها بواسطة صليب المسيح وقيامته. وبما أنّ الرّب يسوع المسيح قد افتدى الإنسان وجعله خليقةً جديدة في الرُّوح القدس، يستطيع هذا الإنسان، بل عليه، أن يحبّ هذه الأشياء التي خلقها الله نفسُه. فهو يتقبّلها من الله.

اقرأ ايضًا

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الخميس الحادي والعشرين من زمن السنة

 وأضافت ، إن كلمة الله المسيح، هو إنسانٌ كامل دخل تاريخ العالم، فأخذ كلّ شيء على عاتقه جامعًا إيّاه في شخصه … وكشف لنا أنّ "الله محبّة"؛ وعلّمنا بالوقت نفسه، أنّ الشريعة الأساسيّة للكمال الإنساني ولتبديل وجه العالم هي وصيّة الحبّ الجديدة. إنّه يحمل الذين يؤمنون بالمحبّة الإلهيّة على اليقين، بأنّ طريقَ الحبّ مفتوحةٌ أمام البشر أجمعين، وإنّ الجهدَ لتوطيد أخوّة شاملة ليس باطلاً.

 ويلفت انتباهنا أيضًا إلى أنّ هذه المحبّة يجب ألاّ تمارَس فقط بأعمالٍ تُبهر، بل بالأعمال اليوميّة قبل كلّ شيء. وإنّه إذ قبل أن يموت لأجلنا جميعًا نحن الخطأة، علّمنا بمثله على أن نحمِلَ ذلك الصليب الذي يحسّ بثقله على أكتافهم، من جرّاء الجسد والعالم، أولئك الذين يسعون وراء العدل والسلام.

السيد المسيح عظة اليوم بالكنيسة اللاتينية الكنيسة القد يس غريغوريوس الكبير المسيحي ون المسيحيون

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحيي تذكار القدّيسين الشهداء كالستي وإيفوذس وهرموجانيس

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار سمعان العاموديّ المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالجمعة الحادية والعشرين من زمن السنة

الاقباط يحيون ذكرى استشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكله

الكنيسة البيزنطية تُحيي ذكرى وضع زنّار السيدة العذراء في خلكوبرتيّا

في ذكرى البابا مكاريوس الثالث.. تفاصيل أشهر قرارات المجمع المقدس

الموارنة في مصر يحتفلون بذكرى القدّيسون عبدا وإيجيديوس وزخيا الشهداء

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء أعمال الصيانة بمدارس البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب