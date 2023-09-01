الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالجمعة الحادية والعشرين من زمن السنة

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، بحلول الجمعة الحادي والعشرون من زمن السنة.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية من عظات القدّيس نرسيس شنورهالي البطريرك الارميني قالت خلالها: 

لم أصبح حكيمًا كما كانت تلك العذارى الحكيمات، لم أحصل على الخير السّهل مع الخير الصّعب، إنّما صرتُ آخر الجهلة إذ لم أترك زيتًا في مصباحي: هذا يعني الرّحمة والبتوليّة، أو بتعبيرٍ آخر لم أحافظ على المسحة الّتي أخذتها من نبع العماد المقدّس

عظة اليوم الاحتفالية

من أجل ذلك، لا تزال أبواب صالة العرس مقفلة في وجهي.
إنما طالما ذلت في أسير جسدٍ بشريٍّ على الأرض،
أطلب منك أيّها العريس أن تستمع إلى نفسي "العروس"...

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أصرخ إليك منذ الآن بصوت يثير الشّفقة: افتح الباب السّماويّ،
أدخِلني إلى خدرك الزّوجيّ السّماويّ، 
واجعلني أهلاً للقبلة المقدّسة، والعناق الطّاهر البريء من الدّنس.
لا تجعلني أسمع ذلك الصّوت الّذي يجيب مُنكِرًا معرفتي.
لكن بواسطة نورك، تكرّم وأضئ مصباح نفسي المطفأ، لينيرني أنا الأعمى.

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