"القاهرة الإخبارية": انطلاق القمة الإفريقية للمناخ فى نيروبى

انطلقت اليوم الإثنين، القمة الإفريقية الأولى للمناخ في العاصمة الكينية نيروبي، حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ويشارك في القمة المنعقدة في العاصمة نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، قرابة 20 رئيس دولة ونحو 30 ألف زائر، كما يشارك في تنظيم القمة الاتحاد الإفريقي وحكومة كينيا، وتعقد القمة في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات KICC في قلب نيروبي، التي شهدت إغلاق أجزاء من العاصمة أمام الجمهور.

وسيحضر القمة معظم رؤساء الدول الإفريقية، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، وبشكل خاص سيحضر القمة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

أهم توقعات قمة كينيا

وتحاول القمة تسليط الضوء على تأثيرات المناخ والحلول الممكنة، وإظهار طرق مبتكرة للحفاظ على الحياة البرية وحمايتها كرأسمال طبيعي قيم في مكافحة تغير المناخ، وتقديم التمويل المحلي للمناخ مباشرة إلى المجتمعات المحلية لتمكينها من تنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ الخاصة بها، واستكشاف استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود والحلول لإفريقيا والعالم.