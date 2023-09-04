الطيران العراقى يستهدف وكرا إرهابيا فى قضاء الدبس بمحافظة كركوك

استهدف الطيران العراقي، الأحد، وكرا إرهابيا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك شمال البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- " إنه تم وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف- قيادة العمليات المشتركة، استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا كرفان، وكرا للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأشارت إلى أن القوات الأمنية العراقية ماضية بقرار استئصال الإرهابيين المجرمين من العراق.