الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الطيران العراقى يستهدف وكرا إرهابيا فى قضاء الدبس بمحافظة كركوك

الطيران العراقى
الطيران العراقى

استهدف الطيران العراقي، الأحد، وكرا إرهابيا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك شمال البلاد.


وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- " إنه تم وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف- قيادة العمليات المشتركة، استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا كرفان، وكرا للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

 

وأشارت إلى أن القوات الأمنية العراقية ماضية بقرار استئصال الإرهابيين المجرمين من العراق.

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