بدء حفل غالية بن علي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

بدأ منذ قليل حفل المطربة التونسية غالية بن علي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبدأ غالية بن علي الحفل وسط ترحيب وصيحات من جمهورها الذي ملأ مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

وتقدم غالية بن علي خلال الحفل عدد من اعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها .

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.