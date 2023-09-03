رئيس المنتخبات القومية للجودو: البطولة العربية ستقام بالعلمين الجديدة

علق محمد رشوان، رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو، على تنظيم بطولة للجودو ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولي.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC" مساء اليوم، إن البطولة العربية للجودو ستقام كل عام في العلمين الجديدة.

وأضاف أنه كان يتابع مدينة العلمين منذ سنوات منذ أن بدأ إنشاء المدينة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين أصبحت شيئا مختلفا، وكان هناك مهرجان رياضى كبير في العلمين والمستوى مبهر.

أشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة عبية للجودة كل عام بمدينة العلمين، وكل المشاركين في البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين كانوا مستمتعين بالمهرجان.