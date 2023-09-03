الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: لا يأتينا مدد من الخارج.. والأحزاب فى مصر "كرتونية"

الباز
الباز

كشف د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، تفاصيل جلسات الحوار الوطني التي ناقشت شؤون الأحزاب السياسية، علاوة على مناقشة لجنة حقوق الإنسان حق التعبير وحرية الفكر.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":"نحن أمام أحزاب سياسية كرتونية ونتحدث اليوم عن مناقشة لدمج الأحزاب وهيكلتها"، موضحًا أن الأحزاب في مصر لا بد لها من العمل على نفسها؛ لأن دورها ليس فقط سياسة ولكن وضع الأحزاب الآن لا يسعف مصر، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بوضع الأحزاب والعمل عليها وتغييرها يكون نابعا منا: "أي تحدي لأجل تجاوزه يجب العمل عليه".

واستطرد: "لا يجب أن ينتظر المصريون المدد من الخارج ولكن المدد يكون من الداخل وإلا سيكون الوضع صعب".

انطلاق أولى جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني

انطلقت أولى جلسات المرحلة الثانية من الجلسات العامة المباشرة، والتي تم تخصيصها للمحور السياسي، وتناقش قضية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، وهو موضوع لم يتم التطرق له خلال الجلسات الخمس الماضية للحوار التي انعقدت في الفترة من مايو إلى يوليو.

محمد الباز الأحزاب السياسية الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني وضع الأحزاب السياسية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب