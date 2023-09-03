الباز: لا يأتينا مدد من الخارج.. والأحزاب فى مصر "كرتونية"

كشف د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، تفاصيل جلسات الحوار الوطني التي ناقشت شؤون الأحزاب السياسية، علاوة على مناقشة لجنة حقوق الإنسان حق التعبير وحرية الفكر.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":"نحن أمام أحزاب سياسية كرتونية ونتحدث اليوم عن مناقشة لدمج الأحزاب وهيكلتها"، موضحًا أن الأحزاب في مصر لا بد لها من العمل على نفسها؛ لأن دورها ليس فقط سياسة ولكن وضع الأحزاب الآن لا يسعف مصر، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بوضع الأحزاب والعمل عليها وتغييرها يكون نابعا منا: "أي تحدي لأجل تجاوزه يجب العمل عليه".

واستطرد: "لا يجب أن ينتظر المصريون المدد من الخارج ولكن المدد يكون من الداخل وإلا سيكون الوضع صعب".

انطلاق أولى جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني

انطلقت أولى جلسات المرحلة الثانية من الجلسات العامة المباشرة، والتي تم تخصيصها للمحور السياسي، وتناقش قضية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، وهو موضوع لم يتم التطرق له خلال الجلسات الخمس الماضية للحوار التي انعقدت في الفترة من مايو إلى يوليو.