الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: أمامنا تحدٍّ لسداد ديون مصر من خلال العمل والإنتاج

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، عن تقرير منشور عبر وكالة رويترز، حول ديون مصر التي رصدها التقرير بنحو 100 مليار دولار. 

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، إن التقرير يستعرض عددًا من الدول النامية التي تعاني من الديون، مؤكدًا أن مصر معرضة للوقوع في خطر الوقوع في المشاكل، إذ إنه يتعين على مصر سداد نحو 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة.

وأشار الباز إلى أن هذه الديون مع زيادتها السنوات الماضية إلا أنها كانت من أجل تمويل مشرعات داخل مصر، مردّدًا: "هناك تحدٍّ على المصريين من خلال مسارين الأول وهو المسار الدبلوماسي والسياسي من خلال جدولة الديون".

علينا التكاتف كمصريين لسداد ديون مصر

وتابع: "المسار الأهم بناءً على تجربة المصريين، هل إحنا كشعب منقدرش نتكاتف لسداد ديون مصر، ومش بتكلم عن تبرع لسداد ديون مصر، رغم أنها حدثت أيام الرئيس مبارك حملة شعبية للمشاركة في سداد ديون مصر، وحفلات غنائية ومباريات ذهبت عوائدها للتبرع لمصر، علاوة على تبرعات المواطنين العاديين".

وواصل: "رغم عدم استبعاد اقتراح أن يسهم مَن يستطيع التبرع لصالح سداد ديون مصر، لكن بتكلم عن أهمية العمل والتصنيع والزراعة والإنتاج والتصدير، لو مشلناش نفسنا محدش هيشيلنا".

واستطرد الباز: "الوصفة الوحيدة لكل خبراء الاقتصاد، من خلال حل واحد وهو العمل والإنتاج لسداد الديون، المصريين يقدروا يكسروا تحدي الديون".

محمد الباز ديون مصر تقرير رويترز العمل والإنتاج تحدي سداد ديون مصر

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