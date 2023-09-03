الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نتائج تحقيق نقابة المهن الموسيقية مع المطربة سارة زكريا

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين

انتهت نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، الأحد، بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وبعد الانتهاء من التحقيقات ومراجعة النقيب العام ومجلس الإدارة تم الاتفاق على القرارات الآتية:

أولاً: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل مصر لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيًا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل وصرح بذلك المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.

مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية المطرب مصطفي كامل سارة زكريا الساحل الشمالى

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