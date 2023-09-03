حضور جماهيرى لمؤازرة منتخب الكرة الطائرة أمام بوروندى في افتتاح البطولة الإفريقية
حرص عدد من جماهير لعبة الكرة الطائرة، على مؤازرة منتخب مصر أمام نظيره بوروندى مساء اليوم، فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى، باستاد القاهرة.
ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي والجزائر.
فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا .
وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.