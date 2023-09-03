حسن شحاته: مديونيات نادي الزمالك تخوف

قال كابتن حسن شحاتة، المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن موقف نادي الزمالك يزداد صعوبًة وتعقيدًا يومًا بعد الآخر، إلا أن أبناء النادي لن يتأخروا عنه.

وأضاف “شحاتة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مديونيات نادي الزمالك تخوف.

وأكد أنه حاليًا يوجد اجتماع لرموز نادي الزمالك لاختيار أكثر من شخص ليكونوا موجودين في انتخابات النادي.

تعليقه على انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة

وعن انتقال اللاعب محمد صلاح، من ليفربول لنادي اتحاد جدة، قال إن محمد صلاح متواجد منذ فترة طويلة في ليفربول ولن يترك نادي حقق له شهرة واسم وسيكون مخطئًا لو ترك النادي الإنجليزي، وعلق: “استمراره في ليفربول أفضل قرار" .