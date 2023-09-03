الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 95 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت محافظة مطروح حملاتها التفتيشية على المنشآت والمحلات التجارية والغذائية  خاصة مع الاقبال السياحى الكبير  الذي تشهده المحافظة، مع متابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة،مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة للمرور على الفنادق  والمحال 

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم تنظيم لجنة للمرور على الفنادق  والمحال التجارية والمطاعم  برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق و الحماية المدنية  وغيرها من الجهات المعنية، لمتابعة عدد من المنشات والمحال العامة والمطاعم  والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

إعدام 95 كيلو مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الأدمي

وأسفرت الحملة عن إعدام 95 كيلو جرام  مواد غذائية متنوعه غير  صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير 4 إنذارات تنوعت ما بين (عدم التأمين على بعض العاملين، عدم وجود عقود عمل و دفاتر حضور و انصراف للعاملين ) و 4  محاضر( نظافه، عدم  استكمال الشهادات الصحيه ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مطروح حملة مكبرة إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية السياحة والمصايف اشتراطات صحية

مواد متعلقة

"تموين مطروح": ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

أمنى.. سقوط ريا وسكينة جديدتين فى الإسكندرية (فيديو)

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

"جلوبال" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية للدخان"

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

دومنيك سوبوسلاى يؤكد استمرار محمد صلاح فى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)