إعدام 95 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطروح

واصلت محافظة مطروح حملاتها التفتيشية على المنشآت والمحلات التجارية والغذائية خاصة مع الاقبال السياحى الكبير الذي تشهده المحافظة، مع متابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة،مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة للمرور على الفنادق والمحال

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم تنظيم لجنة للمرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق و الحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية، لمتابعة عدد من المنشات والمحال العامة والمطاعم والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

إعدام 95 كيلو مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الأدمي

وأسفرت الحملة عن إعدام 95 كيلو جرام مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير 4 إنذارات تنوعت ما بين (عدم التأمين على بعض العاملين، عدم وجود عقود عمل و دفاتر حضور و انصراف للعاملين ) و 4 محاضر( نظافه، عدم استكمال الشهادات الصحيه ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.