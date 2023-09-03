الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تحى ذكرى القديس البابا غريغوريوس الكبير معلم الكنيسة

الكنيسة
الكنيسة

تحى الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى القديس البابا غريغوريوس الكبير معلم الكنيسة 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

  • ولد هذا البابا، في روما حوالي السنة 540م، من عائلة تعمل في الحياة السياسية
  • وبعد وفاة والده انتخب حاكماً للمدينة  وهو في الثلاثين من عمره، فأظهر، أثناء توليه هذا المنصب، بأنه إداري ممتاز.
  • استقال من الوظيفة بعد فترة قصيرة، وأنشأ ديراً للرهبان البندكتيين في قصره الذي كرّسه للقديس أندراوس وعاش فيه كراهب بسيط، ثم وهب كل ما ورثه عن أهله في صقلية لإنشاء ستة أديار، وما تبقى من الأموال وزعه للأعمال الخيرية.
  • أرسله ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ بيلاجيوس الثاني إلى القسطنطينية سنة 569 بصفة موفد من قبله لدى القيصر، وكان لوجوده هناك منفعة وخير، إذ جعل المدينة كلها تتأثر بحياته الرهبانية البسيطة التي كان يعيشها. عاد إلى روما سنة 585؛ وفي الثالث من سبتمبر عام 590م انتخب اسقفاً على كرسي القديس بطرس .
  • وكان راعياً صالحاً ، كثير الاهتمام بالفقراء وبالرغم من ضعف صحته أنجز عملاً جباراً . ولم تشغله مهامه الرعوية عن الصلاة والتأمل .
  • حتى أثبت للملأ بأنه لم يفقد أيّاً من صفاته الإدارية.
  • نفّذ في روما بعض الأشغال العمرانية، وخاصة ترميمه جميع أملاك الكنيسة الرومانية وجعل لها مكانة إدارية صلبة سيتكوّن منها، في المستقبل، الأساس المكين الأفضل للدولة الباباوية المقبلة. 
    أعاد الرحلات التبشيرية من الكنيسة لشتى بقاع الأرض كما كان حال الكنيسة في زمن الرسل، واختار لها أكفأ أبناء الكنيسة من حيث النمو الروحي والتكوين العقائدي والاهوتي.
  • هو الذى أرسل القديس اغسطينس اسقف كانتربري لتبشير انجلترا  ونجح في ﻧﺸﺮ الإيمان بإنجيل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ بها حتى تعمد ملكها الوثني ذاته . نظم الخدمة الإلهية والطقس الغريغوري . وهو الذى لقب نفسه بخادم خدام الله . بهدف أن يلقن في التواضع درساً جميلاً لأحد رجال عصره المتكبرين .
  • وقد تبنى الباباوات من بعده هذا اللقب.
  • حافظ غريغوريوس على لهجة الاعتدال، حتى مع أسوأ الأباطرة البيزنطيين
    ترك القديس غريغوريوس تعالمياً عقائدية ورعوية وافرة، استمدت منها العصور الوسطى من ﺑﻌﺪﻩ غذاء التقوى في كيان الكنيسة ، كان له تأثير عظيم في تطور وانتشار الرتب الكنسية.
  • ترك كتابات هامة منها:
    وعظات مختلفة وشروحات في الكتاب المقدس .
  • - أربعة عشر رسالة باباوية
    وقانون الرعاة الذي يساعد في تنشئة الاكليروس .
    . وكتب الحوارات حيث يذكر سيرة القديس بندكتس
    - نصوص خطابات متبادلة بينه وبين المبشرين، بأخبار الكنائس الناشئة ببلدان التبشير، ﻭﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ من كهنة، ومرسلين، وأدوات مذبح، وكتب مقدسة، وكتب تعليم مسيحي
    يذكر التقليد بأن غريغوريوس قد أُعلِن عند موتهِ قديساً من قِبَل الشعب بطريقة الهتاف، أي قبل أن تعلنهُ السلطة الكنسيّة. ذلك وهو ﻳﻌﺘﺒﺮ أحد معلّمي الكنيسة . الذي أعاد إلى الكنيسة بهاء عصر الرسل .
الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى القديس البابا غريغوريوس الكبير معلم الكنيسة القديس البابا غريغوريوس الكبير الأب وليم عبد المسيح سعيد

مواد متعلقة

فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية في الأنبا رويس بالقاهرة

بإقامة القداس الإلهي.. الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد النيروز

افتتاح المرحلة الثانية لأعمال ترميم الآثار بدير مار جرجس المجمع

البابا فرنسيس يلتقي الأساقفة والكهنة في كاتدرائية أولانباتار بمنغوليا

تحت رعاية هيئة تعليم الكبار .. قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

الأنبا نيقولا يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس جورجيوس

الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى الطوباوية إنغريد إلوفسدوتر

مؤتمر كنيسة القديس أثناسيوس الرسولى بمدينة السادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

مصادر: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشرقية للدخان".. وإنهاء أزمة السجائر قريبًا

ما الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال؟.. فروق قد لا تعرفها

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

الزمالك: الانتخابات في مطعم النادي.. والجمعية العمومية "غاضبة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب