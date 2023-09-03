الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ميعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على ختام مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

سلط برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الضوء على الإقبال الكبير الذي شهده حفل فريق "شارموفرز"، الذي أثار حالة من البهجة بين الجماهير فى حفل ختام مهرجان العلمين وردد معهم كل الحضور الأغانى بصوت عال، منها "إيزى مانى وديفا وحزينة وخمسة سنتى". 

شارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت الأولى ضمن تصوير حلقات برنامج "sold out" المذاع عبر منصة "watch it" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي.

ختام مهرجان العلمين 

واختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 أمس السبت بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان الذى أقيم فى الفترة من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحًا ساحقًا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحًا كبيرًا، وشهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا، منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

مهرجان العلمين ختام مهرجان العلمين حفل شارموفرز فرقة شارموفرز الستات ميعرفوش يكدبوا

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