الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل: الاقتصاد البريطانى يعانى من أزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

كشف المحلل الاقتصادي د.محمد هشام عن أزمات الاقتصاد البريطاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن  بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوربي، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف أن الاقتصاد البريطاني يعاني من أزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار وارتفاع الفائدة، موضحاً أن بريطانيا تعاني من تضخم مرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض الطاقة نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.

وأشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل لـ9%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من ذلك الذي يؤثر بكثير علي اقتصاد المملكة المتحدة.

بريطانيا الاقتصاد البريطاني محمد هشام ازمات

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