الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكري: "طاولة الحوار" هى السبيل الأمثل لحل نزاعات العالم

نزاعات
نزاعات

قال العقيد متقاعد جي اس سودي، الخبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية، إن الجلوس على الطاولة هو السبيل الأمثل لحل النزاعات عالميًا لتحقيق رفاهية الشعوب، لافتًا إلى أن الهند استغلت جميع المساعي والفرص وإذا ما طلب العالم إحراز تقدم فنضع كافة الموضوعات والملفات على ذات المسافة من الأهمية.

أضاف سودي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية":"الهند يجب أن يحتذى بها كمثال فمنذ استقلالها أصبحت في مسار كبير في التنمية، ورغم معاناتها من عدة أزمات، إلا أنها استطاعت أن تكون خامس أكبر اقتصاد بالعالم".

رسالة الهند تتلخص في أهمية توحيد الصفوف والجهود

وأوضح الخبير العسكري أن تلك هى رسالة الهند في قمة العشرين وترغب في أن تكون شعارًا، مؤكدا أن العالم إذا أراد إحراز التنمية فعليه توحيد الصفوف والتضامن في الجهود كافة.

وتابع “خلال عام استضافت الهند مجموعة العشرين واستطاعت إرسال رسائل هامة للعالم أجمع وأن ما تطرحه نيودلهي من أفكار يساعد على تحقيق الرفاهية للجميع”.

مجموعة العشرين رسائل الهند أزمات الهند صراعات العالم رفاهية الدول

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)