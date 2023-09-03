خبير عسكري: "طاولة الحوار" هى السبيل الأمثل لحل نزاعات العالم

قال العقيد متقاعد جي اس سودي، الخبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية، إن الجلوس على الطاولة هو السبيل الأمثل لحل النزاعات عالميًا لتحقيق رفاهية الشعوب، لافتًا إلى أن الهند استغلت جميع المساعي والفرص وإذا ما طلب العالم إحراز تقدم فنضع كافة الموضوعات والملفات على ذات المسافة من الأهمية.

أضاف سودي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية":"الهند يجب أن يحتذى بها كمثال فمنذ استقلالها أصبحت في مسار كبير في التنمية، ورغم معاناتها من عدة أزمات، إلا أنها استطاعت أن تكون خامس أكبر اقتصاد بالعالم".

رسالة الهند تتلخص في أهمية توحيد الصفوف والجهود

وأوضح الخبير العسكري أن تلك هى رسالة الهند في قمة العشرين وترغب في أن تكون شعارًا، مؤكدا أن العالم إذا أراد إحراز التنمية فعليه توحيد الصفوف والتضامن في الجهود كافة.

وتابع “خلال عام استضافت الهند مجموعة العشرين واستطاعت إرسال رسائل هامة للعالم أجمع وأن ما تطرحه نيودلهي من أفكار يساعد على تحقيق الرفاهية للجميع”.