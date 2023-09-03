الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التصوير خلال أيام.. ناهد السباعي أحدث المنضمين لـ"نقطة سودة"

ناهد السباعي
ناهد السباعي

تخوض الفنانة ناهد السباعي بطولة مسلسل “نقطة سودة” أمام الفنان أحمد فهمي، المقرر عرضه أوت أوف سيزون، على أن ينطلق تصويره خلال أيام بقيادة المخرج محمد أسامة.

ويعكف صناع مسلسل نقطة سودة على التحضيرات النهائية للعمل استعدادا لتصوير أولى مشاهد العمل خلال منتصف الشهر الجاري، على أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل “أوت أوف سيزون”، وتظهر ناهد خلال العمل بدور شقيقة أحمد فهمي وتعمل بمجال السيارات.

ومسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

وشاركت ناهد السباعي في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل الأجهر الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

ناهد السباعي نقطة سودة مسلسل أحمد فهمي أحدث المنضمين التصوير خلال أيام

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